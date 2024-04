Musica, Gegè Telesforo in concerto al "Moro" di Cava de' Tirreni

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.

In tour in tutta Italia venerdì 12 aprile alle ore 22 Gegè Telesforo, compositore, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, farà tappa nel salernitano nelle sale del jazz club Il Moro di Cava de’ Tirreni. Con “Big Mama Legacy”, il quindicesimo progetto discografico della sua carriera, un tributo al blues in chiave contemporanea, GeGè Telesforo celebra contemporaneamente il suo background musicale e il Big Mama, il live club romano più attivo e amato dai musicisti fino alla definitiva chiusura a causa della pandemia.

Il live

Il titolo del nuovo lavoro è un omaggio sia all’Africa, la grande Mamma, sia ad uno dei locali più famosi di Roma nel quartiere Trastevere, famoso negli anni 80 fino alla chiusura dovuta alla pandemia. Telesforo, vocalist raffinato, polistrumentista e produttore discografico, ma anche giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo, suonerà dal palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi accompagnato sul palco dai fratelli Matteo e Giovanni Cutello, alla tromba e sax e tromba, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimene alle tastiere e Michele Santoleri alla batteria. Il disco vede la partecipazione di alcuni fra i migliori talenti del panorama jazz italiano, come Christian Mascetta, Michele Santoleri, Vittorio Solimene, Giovanni Cutello, Matteo Cutello, Pietro Pancella, Pasquale Strizzi e guest del calibro di Luca Bulgarelli, Danilo Rea, Domenico Sanna. Dieci brani (nove originali e un arrangiamento in stile afrobeat-makossa di Galaxy, successo anni ‘70 dei War) intrisi di blues, groove, afro beat, con intensi momenti di improvvisazione, com’è bello stile del cantante, che nelle esibizioni dal vivo dà il meglio di sé.