Gianni Morandi fa tappa al PalaSele con il suo tour "Go Gianni Go!"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

C'è anche il PalaSele di Eboli fra le tappe del nuovo tour di Gianni Morandi "Go Gianni Go! - Morandi nei Palasport", che partirà a marzo 2023.

Il concerto

L'appuntamento è per il 30 marzo 2023. In occasione del tour, Gianni Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola - ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

I biglietti

La prevendita dei biglietti comincerà alle ore 14 di giovedì 17 novembre suiTicketone e Ticketmaster. Radio Italia è media partner ufficiale del tour. Zeus Sport, invece, è sponsor tecnico del tour. La tappa al PalaSele di Eboli è organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency.