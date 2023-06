"Dove c'è il sole tour": Gigi d'Alessio fa tappa al PalaSele

Prezzo non disponibile

Gigi D'Alessio torna al PalaSele. L'appuntamento è per il 29 settembre. Il concerto sarà uno dei tre live speciali a conclusione di un’estate sul palco piuttosto intensa per il cantante napoletano, che sarà nel salernitano anche il 6 agosto (a Villa Matarazzo a Castellabate).

Il concerto

La scaletta racchiuderà oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. I biglietti per la tappa di Eboli saranno disponibili a partire dalle ore 16. di venerdì 23 giugno.