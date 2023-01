Il tour "Blu live" di Giorgia fa tappa al PalaSele

Ritorno al PalaSele per Giorgia. Il suo tour "Blu live Palasport", dall'omonimo album in uscita, la porterà nel salernitano il prossimo 2 dicembre.

Il live

Giorgia in primavera sarà in tour nei teatri più importanti d'Italia, per poi cimentarsi nel tour autunnale nei palasport. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite. Le prevendite si sono aperte il 17 gennaio su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. “Giorgia - Blu Live” è prodotto e organizzato da Friends and Partners. la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni.

Qui il link per i biglietti: ticketone.