"A modo mio": Giuseppe Milici al quarto appuntamento di "Villa Guariglia in Tour"

Quarto appuntamento con i concerti di Villa Guariglia in Tour. Martedì 19 luglio, presso l'area archeologica di Fratte, sarà la volta di Giuseppe Milici e del suo concerto intitolato "A modo Mio".

Lo show

Il concerto vedrà Milici esibirsi in quartetto con Nicola Pannarale (pianoforte), Filippo del Salvo (basso elettrico) e Saverio Petruzzellis (batteria) in un viaggio fra stili e periodi diversi che accontenterà gli appassionati di musica ed il pubblico che ama spaziare fra i generi. I brani verranno inframezzati da una serie di aneddoti legati agli autori ed al periodo storico affrontato. Armonicista e compositore palermitano, Milici ha collaborato con Gino Paoli,Gianni Morandi, Laura Fygi, Toots Thielemans e i Dirotta su Cuba e si è esibito da solista in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane, dal Festival di Sanremo a Fantastico o come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche.