Tappa a Bellizzi per Giusy Ferreri. L'appuntamento è per il 27 giugno alle ore 21 in piazza Europa.

Il concerto

In scaletta i grandi successi della cantante, fra cui "Novembre", "Roma-Bangkok" e "Non ti scordar mai di me". Il suo ultimo album "Cortometraggi" è uscito nel febbraio 2022.