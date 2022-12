I Goldrush in concerto: allo Star Story Studio le più belle canzoni di Neil Young

La musica di Neil Young protagonista del live che si terrà mercoledì 28 dicembre allo Star Story Studio di Salerno dalle ore 21,30. Ad esibirsi i Goldrush, rock band milanese che propone il repertorio del grande cantautore canadese.

Il concerto

La band suonerà le canzoni più rappresentative della discografia di Neil Young degli anni 60 e 70, come Cinnamon Girl, Don't let it bring you down e Ohio. Nel 2021 i Goldrush hanno pubblicato una raccolta di brani dedicata a Neil Young, che è possibile ascoltare sulle principali piattaforme di distribuzione di musica digitale.