Hotel Margherita in Jazz a Praiano, al via la terza edizione della rassegna

Anche quest’anno l’Hotel Margherita di Praiano risplende al ritmo della musica jazz. Nella sublime cornice spalancata sul mare del Ristorante M’Ama, una rassegna musicale imperdibile che, giunta alla sua terza edizione, continua a ospitare virtuosi protagonisti del jazz europeo e internazionale. Tra i nomi di quest’anno, direttamente dagli States, anche Benny Benack III e Carmen Intorre Jr. Musica, vino, buon cibo e accoglienza saranno solamente alcuni degli ingredienti che accompagneranno gli ospiti nel viaggio intramontabile dell’improvvisazione jazz. Ad accogliere gli ospiti, l’ospitalità autentica e senza tempo di Suela e Andrea, i padroni di casa, insieme allo staff dell’hotel e a Margherita che da più di cinquant’anni si prende cura dei suoi ospiti.

Il programma

La rassegna si aprirà domenica 4 giugno con il superlativo Matteo Pastorino LightSide 4tet, commissionato dal Time In Jazz di Paolo Fresu; incederà poi durante il mese di luglio con l’estro indiscusso di esponenti del jazz internazionale: sabato 1 luglio sarà la volta di Alessandro Florio Special Trio feat Dario Deidda & Carmen Intorre Jr, e venerdì 14 luglio del Benny Benack III & the Italian 4tet. La rassegna continuerà a settembre con il sound caldo e profondo dell’eclettica cantante partenopea Laura Taglialatela feat Dario Deidda & Daniele Cordisco in programma domenica 3 settembre, e di un viaggio in pieno stile world music con Simona Boo, voce dei Comoverão 4tet, venerdì 29 settembre. La rassegna Hotel Margherita in Jazz è curata da Imma Tralli e Roberto Pontecorvo, punti di riferimento della produzione culturale e artistica in costiera amalfitana.

Il primo concerto

L’inizio del primo concerto (4 giugno) è alle 19.30, è consigliabile prendere posto alle 19.15 (Prenota qui il tuo posto o scrivi a info@hotelmargherita.info) Dopo la performance musicale, l’Hotel Margherita delizierà i sensi dei suoi ospiti con una cena gourmet sul Roof Top della terrazza del Ristorante M'Ama.



Concerto + Cena al Ristorante M'Ama: 50 € a persona

Menù degustazione e Pizza Alleanza Slow Food



La cena sarà un percorso tra alcuni dei piatti e prodotti della tradizione gastronomica campana: una varietà di prelibatezze, dal migliaccio alle alici in tortiera; a seguire Pizza Gourmet con prodotti locali, dalla colatura di alici alla mozzarella locale, rivisitate attraverso la creatività dello chef; infine, dolce preparato con ricette tradizionali. Non mancheranno specialità come la delizia al limone, e altri dolci della tradizione locale.

In abbinamento una selezione di vini campani.

È obbligatoria la prenotazione.

Prenota qui il tuo posto o scrivi a info@hotelmargherita.info Whatsapp +39 333 71 66 631

Posti limitati.