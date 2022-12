"Il presepe cantato" apre la kermesse "InCanti d'Autore" di Amalfi

Si intitola "Il presepe cantato" lo spettacolo con cui si aprirà "InCanti d'Autore" ad Amalfi, evento costituito da tre concerti in programma fino al 3 gennaio 2023 per rivivere la grande trazione della musica classica napoletana.

Il debutto

In scena le voci di grandi protagonisti della scena artistica e musicale di Napoli, tra cui Lello Giulivo, Valentina Assorto, Diana Cortellessa, Angela Clemente, Dario Avagliano e Gaspare Di Lauri, a cui si aggiungono le voci recitanti di Elena Parmense e Gaetano Stella, con i mandolini della Napoli Mandolin’Orchestra. La concertazione è di Mauro Squillante, con la direzione artistica e regia Guido Cataldo. Un’edizione de “Il Presepe Cantato” che nasce dall’incontro tra il regista Cataldo e il Maestro Mauro Squillante, presidente dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, titolare di cattedra di mandolino presso i conservatori di Bari e Salerno. Uno dei brani del concerto “Nennillo”, è la traduzione in napoletano di un antico Carme di Alfano I scritto in latino: una ninna nanna che la Madonna canta al suo bambino. Tutti gli episodi dell’opera sono tratti dal Vangelo di Luca, tradotti in napoletano”.