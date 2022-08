Concerti, ritorna "Jazz on Capaccio": il programma completo

Comincerà il 2 settembre la seconda edizione del festival "Jazz on Capaccio". La kermesse, organizzata dal Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con l’agenzia Nientedimeno Unconventional (che cura la direzione artistica e l’organizzazione), vedrà numerosi musicisti calcare il palco del belvedere panoramico di Piazza Tempone.

Il programma

Ad aprire le danze, il 2 settembre, la cantautrice Rossana Casale in ballads duo. Il 3 settembre, invece, toccherà a Marco Zurzolo ed al suo "i napoletani non sono romantici". Il 4 settembre spazio a Mariella Nava, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio che ripercorrerà la sua carriera. A chiudere il festival Roy Paci on 4et per il recupero della data del 2021 della prima edizione che fu sospesa a causa delle avverse condizioni meteo.