Tutto pronto per la 12° edizione di Salerno Jazz&Pop Festival: presentato il programma

Si terrà dal 28 al 30 maggio la dodicesima edizione di Salerno Jazz&Pop Festival, evento musicale organizzato dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” presso il teatro Augusteo di Salerno. Tre i concerti previsti nell'ambito della kermesse.

Le tre serate

Ad aprire le danze, sabato 28 maggio alle 21, Guglielmo Guglielmi & Martucci New Jazz Generation (ensamble formato dagli studenti della scuola di Jazz del Conservatorio) e Noreda Graves, cantautrice della Carolina del Nord e voce soul fra le più apprezzate negli States. Domenica 29 toccherà invece alla Marco Zurzolo Romantic Bebop, altra band formata dagli studenti del Conservatorio, ed alla bossa nova di Rosalia De Souza. A chiudere in bellezza, lunedì 30, il cantautore e pianista Sergio Cammariere, che si esibirà con la sua band formata da Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). I concerti delle prime due serate saranno ad ingresso gratuito, mentre per l'esibizione di Sergio Cammariere è previsto un biglietto unico da 15 euro.

Napoli: "Salerno ama il jazz"

A presentare la dodicesima edizione il sindaco, Vincenzo Napoli: "Salerno è una città che ama il jazz ed ha una sua tradizione specifica. Abbiamo grandi musicisti che si sono formati a Salerno e che, a loro volta, stanno formando le nuove generazioni, che risultano già molto promettenti. Dopo due anni di pandemia ci riprendiamo la vita, seppur con tutte le precauzioni del caso, e ricominciamo ad ascoltare la musica dal vivo. Il nostro Conservatorio, che sta offrendo a tanti ragazzi l'opportunità di avvicinarsi al mondo del jazz, è un'eccellenza della città ed è il nostro punto di riferimento".