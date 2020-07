Jazz: concerto dei Jocando Latina al MareModo

Appuntamento musicale venerdì 31 luglio al MareModo beach club. In una nuova e splendida location sul mare si esibiranno i Jocando Latina, formazione afro latin Jazz costituita da Alessandro La Corte al piano, già componente del quartetto del chitarrista Antonio Onorato e della sassofonista Carla Marciano, l'esperto Angelo Carpentieri alla chitarra, Paolo Pelella al basso, membro fisso della band di Tullio De Piscopo e dal poliedrico Davide Cantarella alle percussioni.

Il progetto propone un repertorio che spazia da brani latin a quelli più specificamente brasiliani, quali Tania Maria, Joao Donato, Gilberto Gil. Non mancano, poi, artisti del panorama Jazzistico tradizionale e contemporaneo. Ovvero, McCoy Tyner, Michael Brecker, John Patitucci, interpretati in chiave latin Jazz.

Jocando Latina è un viaggio in cui risultano evidenti le contaminazioni della musica afro-cuban, latin e Jazz. È un ascolto che non può restare indifferente al pubblico più variegato, al quale il progetto si rivolge per conquistarne i cuori.

Ospite d'eccezione sarà uno dei più importanti sassofonisti italiani, il grande Jerry Popolo.

Direzione artistica di Franco Tiano

Ticket di ingresso € 10,00 comprensivo di drink con possibilità di cenare previa prenotazione.

E' possibile acquistare il ticket presso il Maremodo Beach Club oppure tramite Bonifico Bancario o link web previo contatto telefonico ai numeri indicati di seguito.

A seguire ci sarà la serata Mascotte & Sound nella sala Disco.

Per info e prenotazioni: 3515018357 - 3203520115