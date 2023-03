Al Moro di Cava de' Tirreni l'afro latin jazz di "Jocando Latina"

Prezzo non disponibile

L'afro latin jazz di Jocando Latina, un progetto musicale dai suoni contemporanei pur rimanendo ancorato alla tradizione musicale sudamericana, protagonista dell’appuntamento di venerdì 17 marzo alle ore 22 della rassegna jazz al Moro di Cava de’Tirreni.

Un live nel locale del Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni, nel tempio della musica jazz gestito da Gaetano Lambiase, con brani che spazieranno dal latin a quelli più specificamente brasiliani, quali Tania Maria, Joao Donato, Gilberto Gil, Hugo Fattoruso, con un omaggio che porta anche a contaminazioni con il panorama tradizionale e contemporaneo. Il repertorio del concerto, firmato dal tastierista Alessandro La Corte, con il chitarrista Angelo Carpentieri, il bassista Paolo Pelella, il percussionista Davide Cantarella e il batterista Leonardo De Lorenzo, con un appeal immediato e diretto, ricorda certi Weather Report “latini” oppure una fusion di classe superiore. Non mancheranno nel corso del concerto pezzi di artisti del panorama jazzistico tradizionale come McCoy Tyner, Michael Brecker, John Patitucci, interpretati in chiave latin Jazz.