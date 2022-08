Joe Bastianich & La Terza Classe in concerto ad Amalfi mercoledì 3 agosto alle ore 21.30. L'appuntamento, ad ingresso gratuito, è in piazza Duomo. L'evento rientra nel cartellone di Amalfi Summer Fest, promosso dall’amministrazione.

Il concerto

Ad esibirsi la formazione nata dall’incontro tra il “Restaurant Man” e La Terza Classe, conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich. Un sodalizio che ha prodtto anche un album, intitolato "Good Morning Italia", uscito lo scorso giugno. Con il loro suono bluegrass sono pronti a travolgere e a far ballare tutta Amalfi.