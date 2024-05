“Shades of Blue”: nuovo appuntamento con Joel Holmes e la vocalist salernitana Ileana Mottola

Venerdì 31 maggio sul palco di Bahr - Stazione Marittima di Salerno, il pianista americano Joel Holmes e la vocalist salernitana Ileana Mottola presentano ufficialmente dal vivo il nuovo disco “Cool Life”, pubblicato su etichetta Alfa Music. Si terrà ancora una volta sul palco di Bahr, nella suggestiva Stazione Marittima di Salerno, venerdì 31 maggio, il secondo appuntamento della rassegna musicale “Shades of Blue”. Una bellissima serata di musica, complice lo spettacolare skyline della Costiera Amalfitana al tramonto, organizzata dalla Blue in Green di Valentina Ferrara ed Enzo Nappo in collaborazione con Roberto Lumino, patron di Bahr.

Il pianista statunitense Joel Holmes torna in Italia con il suo nuovo trio arricchito dalla presenza della vocalist Ileana Mottola la quale, fine liricista, ha dato nuova vita ad alcune delle perle compositive dell'artista afroamericano facendole confluire nell'album "Cool Life" appena pubblicato, che sarà presentato ufficialmente dal vivo la sera del 31 maggio.

La talentuosa cantante sarà accompagnata da questo trio di eccellenti musicisti, guidati dal 4 volte candidato ai Grammy Awards Joel Holmes, prodigioso ed eclettico pianista il cui talento lo ha portato a ricevere importanti premi e riconoscimenti ed ottenere una fama planetaria per le sue collaborazioni con varie star del jazz e per essere stato a lungo membro del quintetto del leggendario trombettista Roy Hargrove, con il quale si è esibito in tutto il mondo.

La lineup vede schierati uno dei più attivi contrabbassisti in Italia, nel jazz ma non solo, Francesco Puglisi, il quale ha collaborato con i più grandi nomi del jazz italiano: Enrico Pieranunzi, Maurzio Giammarco, Massimo Urbani, Enrico Rava, Roberto Gatto, Rita Marcotulli, Stefano Di Battista, Danilo Rea, Tullio De Piscopo, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso ed è attualmente nel Samuele Bersani & Orchestra Tour 2024. Puglisi ha collaborato anche con grandi jazzisti stranieri quali Chet Baker, Lee Konitz, Benny Golson, Bob Mintzer, Steve Grossman ed altri ancora.

Il Joel Holmes Trio si completa con la presenza di Elio Coppola, uno dei migliori batteristi sulla scena jazz italiana, vantando collaborazioni con alcuni tra i migliori musicisti al mondo ctra cui Benny Golson, Peter Bernstein, Jerry Weldon, Dado Moroni e recentemente con il brillante pianista americano Emmet Cohen.

A sorpresa il trio si arricchisce di un ospite speciale, il M° Sandro Deidda al sax tenore e soprano, che introdurrà il concerto.

Il concerto, che avrà inizio alle ore 22:00, sarà preceduto alle ore 17:00 da una conferenza stampa introduttiva che avrà luogo presso Disclan, negozio di dischi punto di riferimento per la musica a Salerno e non solo, che vedrà la presenza degli artisti coinvolti nel progetto “Cool Life” e sarà moderata dal giornalista musicale Carlo Pecoraro.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Sponsor tecnici: Conte Bed and Breakfast, Osteria Canali, Dimora Rhea, Hydra - Fine Food & Wine Cellar, Incisivo - Stampa Grafica Comunicazione.

Social media partners: Disclan, Rete dei Giovani per Salerno.

