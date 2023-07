Un concerto tutto da ballare: ad Amalfi in Jazz arriva Joy Salinas

Nuovo appuntamento con la rassegna Amalfi in Jazz. Venerdì 21 luglio alle ore 22 arriva Joy Salinas, performer dotata di un carisma non comune nel panorama musicale internazionale. Una serata affascinante, con un live che sarà un crossover tra jazz, soul, funk e R’n’B, con contaminazioni disco dance anni ’90. Di origini filippine, Joy Salinas ha scelto di vivere in Italia negli anni Ottanta, scalando le classifiche radiofoniche nazionali e internazionali e della stampa specializzata dell’Eurodance Charts.

L'artista

Joy Salinas ha iniziato giovanissima a suonare la chitarra, per poi dedicarsi al canto e ad esibirsi in concerti chitarra e voce. In Italia ha ottenuto numerosi successi con hit dance. Nel 1989 incide il primo singolo, Paris Night. Il successo arriva nell'estate del 1991 con il singolo Rockin' Romance, realizzato da Max 'n' Frank Minoia, con cui partecipa al Festivalbar e che nelle prime due settimane dalla pubblicazione in Italia vende 130.000 copie, raggiungendo il 3º posto in classifica, incluso nella colonna sonora del film Abbronzatissimi. Joy diventa la regina estiva dei locali notturni, ormai definita “rivelazione dance” del 1991, protagonista delle discoteche più prestigiose di Spagna, Germania, Svizzera, Francia e Brasile. Nel frattempo esce l'album d'esordio dal titolo Joy Salinas, che contiene anche il brano The Mistery of Love, canzone inclusa nella colonna sonora del film Vacanze di Natale '91. Dalla collaborazione con DJ Herbie nasce il singolo Party Time e, a seguire, Bip Bip, che anticipa il secondo album dallo stesso titolo, dal quale viene estratto anche Hands off. I singoli rimangono per mesi nella classifica dei dischi più venduti e più ballati. Nel 1994 incide i singoli Gotta Be Good (realizzato da Mario Fargetta) e Calling You Love, hit dell'estate, che vede la partecipazione del rapper Kevin Orlando Ettienne. Una carriera in crescendo, con produzioni ed hit continue. Il 1997 si apre all'insegna dell'album Dream in Paradise, che include il singolo Give Me a Break, colonna sonora del film Panarea. Dopo alcuni singoli, Joy Salinas è tornata nel 2013 con un album dal titolo Starlight. Alcuni tra i più famosi Dj italiani e stranieri, hanno realizzato versioni remix dei successi di Joy che, ancora oggi, vengono trasmessi dai principali network radiofonici e si possono trovare in numerose compilation che celebrano la musica dance degli anni ’90.