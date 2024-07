Nocera Jazz Festival, Judith Hill chiude l'edizione 2024

Judith Hill sarà la protagonista della serata conclusiva della seconda edizione del Nocera Jazz Festival 2024, che ha visto un successo notevole e una grande affluenza di pubblico. Il festival, diretto da Mario Berna in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore e Sofy Music, ha celebrato il jazz contemporaneo e le sonorità multietniche.

Il concerto

Hill, musicista americana nota per aver collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince, si esibirà giovedì 25 luglio al Teatro Diana di Nocera Inferiore, accompagnata da Peewee Hill al basso, Michiko Hill all’organo e John Staten alla batteria. Originaria di Los Angeles e proveniente da una famiglia musicale, Hill ha una carriera caratterizzata da collaborazioni con artisti leggendari e ha partecipato a The Voice USA e al documentario “20 Feet From Stardom”.