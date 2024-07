Hub Music Project: il 25 luglio a Salerno arrivano i La Crus

I biglietti possono essere acquistati da Disclan (via Roma 32, Salerno) oppure tramite il circuito www.postoriservato.it. Sponsor: Iasa, Bcc, Homeo Service, Arredamenti Sud. Info: 3485680083. Mail: info@hubmusicproject.it.

Contaminazione e contemporaneità. Questo l'obiettivo di Hub Music Project 'iniziativa voluta da Franco Cappuccio, Alfredo Siniscalco, Gianluigi Palamone, Toto Valitutti e Giuseppe Riccio. Il 25 luglio si esibiranno i La Crus, un gruppo musicale nato a Milano nel 1993, noto per il suo progetto artistico nell'ambito della musica d'autore contemporanea. La band è composta da Mauro Ermanno Giovanardi (voce e testi), Cesare Malfatti (chitarre e campionatori), e Alessandro Cremonesi (autore di molti testi e arrangiamenti). I La Crus hanno esordito nel 1995 con l'album omonimo "La Crus", vincendo numerosi premi come il Premio Ciampi e la Targa Tenco. Nel corso degli anni, hanno pubblicato vari album, partecipato a tributi e collaborato con prestigiosi nomi della musica italiana. Dopo un periodo di pausa, il duo si è riunito nel 2024 con un nuovo album, "Proteggimi da ciò che voglio".

L'apertura del concerto sarà affidata ai Fiori di Cadillac, una band nata nel 2010 che produce musica con pianoforte, suoni sintetizzati, chitarra e batteria. I testi delle loro canzoni sono in italiano. Nel 2013 hanno pubblicato il disco “Cartoline” e nel 2020 l'album prodotto in collaborazione con Frank Sativa. Nonostante l'annullamento del tour del 2020 a causa della pandemia, la band ha continuato a comporre nuova musica, con un progetto previsto per l'autunno del 2023.