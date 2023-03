Il World Tour di Laura Pausini fa tappa al PalaSele

Farà tappa anche al PalaSele di Eboli il Laura Pausini world Tour 2023/2024. L’attesissimo appuntamento è fissato per il 26 dicembre 2023. La prevendita per i fans si terrà dalle ore 10 del 23 marzo alle ore 18 del 24 marzo. Alle ore 9 del 25 marzo, invece, partirà la prevendita generale.

Un grande ritorno

Reduce dal successo di #Laura30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti, Laura ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. “Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”