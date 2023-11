"Il colore dei suoni": grande Jazz a Salerno con il Leo Aniceto sextet

Sabato 2 Dicembre al Teatro Pasolini di Salerno, nell'ambito della rassegna Il colore dei suoni, si esibisce un favoloso sestetto Jazz.

Il concerto

Grandi talenti italiani,alcuni dei quali famosi in tutto il mondo,accompagneranno le musiche originali del pianista Leo Aniceto. L'artista salernitano è riconosciuto per la sua originale vena compositiva e nei suoi brani echeggiano le note di grandi pianisti come Evans, Jarrett, Hancock. Al basso il grande Dario Deidda, vera e propria star internazionale, riconosciuto dalla critica americana come uno dei migliori bassisti al mondo. Giovanni Amato alla tromba ,anche lui celebrato ovunque, dotato di uno splendido suono e un incomparabile fraseggio. Ai due sax Alfonso Deidda e Jerry Popolo, famosi per il loro raffinato e suadente linguaggio, sempre presenti nei festival jazz più prestigiosi. Lorenzo Tucci alla batteria, talento abruzzese di altissimo livello,da sempre riferimento per le nuove generazioni di batteristi. Insomma ,un concerto da non perdere.

Le informazioni

Direzione artistica di Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano. Biglietti anche online su Vivaticket oppure in prevendita al Teatro Verdi di Salerno. Tel.089/662141dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 20