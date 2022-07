Tappa salernitana per "L'ultimo girone" dei Litfiba: il rock protagonista al Meeting del Cervati

Tappa salernitana per il tour "L'ultimo girone" dei Litfiba, organizzato per festeggiare i 40 anni (+2) di storia e per celebrare l'addio dalle scene come gruppo.

La nuova data

Il nuovo appuntamento si terrà martedì 30 agosto a Sanza, nell'ambito del Meeting del Cervati. Un concerto da non perdere per i fans della storica rock band fondata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli. I biglietti sono disponibili dalle ore 16 di oggi sul circuito Ticketone.it, Go2 e nelle prevendite abituali.