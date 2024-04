Sala Pasolini, domenica il concerto-tributo a 10 anni dalla scomparsa di Lou Reed

Dopo il fortunato evento del 10 marzo 2023, in occasione del cinquantesimo anniversario di “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd che ha visto il sold-out per lo spettacolo costruito con la tribute band Pink Bricks, l’associazione culturale ambientArti ripropone un'altra serata-tributo con un nuovo concerto site specific, che renda omaggio a una delle figure più leggendarie della storia del rock e della musica: Lou Reed e il suo immenso genio. Dalle 21 di domenica 21 aprile, con apertura porte alle 20, appuntamento nei suggestivi ed eclettici spazi della Sala Pier Paolo Pasolini di Salerno, per il concerto “Fanali Plays Lou Reed: Pale Blue Eyes – Reimagining Lou”, celebrativo del decimo anniversario dalla scomparsa del rocker.

La band

Fanali nasce dall'esigenza di Michele De Finis, voce, chitarra, basso e loop (EPO, unòrsominore, Tropico), Jonathan Maurano, batteria e loop (EPO, Blindur, unòrsominòre) e Caterina Bianco, voce, violino, tastiere e loop (Tropico, 'e Zèzi, Argine, Sula Ventrebianco) di realizzare in tre della musica per immagini - "la colonna sonora di un film ancora non scritto" - spingendo al limite le possibilità del live looping. Da un analogo proposito nasce la collaborazione con l'artista visuale Sabrina Cirillo, gli "occhi" di Fanali. Il 31 marzo scorso la band presenta in anteprima sui suoi canali social il video della performance live "Guardati dal mese vicino all'Aprile", girato da Giacomo Citro (già dietro alle camere per Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Ghemon, Max Gazzè) a porte chiuse, all' ex Asilo Filangieri di Napoli. Il 29 novembre 2021 Fanali rilascia "Man With a Movie Camera", album che raccoglie le musiche realizzate per l'omonimo capolavoro di Dziga Vertov del 1929, composte in residenza artistica a Bellosguardo (SA) per il festival "Rural Dimensions". Il 7 ottobre 2022 la band pubblica per Soundinside Records "Sh/Doro /\10Doro" il suo primo LP, anticipato dai singoli "Anche", "Era" e "Dove", con la collaborazione di Pietro Santangelo (Nu Genea, PS5, Slivovitz) al sassofono. Il lato B del disco contiene i "rework" delle tracce del lato A ad opera di Salvio Vassallo (Il Tesoro di San Gennaro, Spaccanapoli). Nel 2023 la band rilascia “Pale Blue Eyes – Reimagining Lou”, un lavoro monografico sul repertorio di Lou Reed che si avvale della collaborazione di stimati interpreti e musicisti: in ordine di apparizione nel disco Greta Zuccoli, Saturnino Celani (Jovanotti), Roberto Dell’Era (Afterhours, Winstons), Amaury Camuzat (faUSt), Cesare Basile, Vera Di Lecce, Pietro De Cristofaro (Songs For Ulan, Kusturin) e Giovanni Succi (Bachi Da Pietra). E, con la sua straordinaria partecipazione, Greta Zuccoli salirà sul palco la stessa sera ospite di Fanali, insieme per questo spettacolo unico, uno degli ultimi del tour del trio napoletano. Una delle voci più riconoscibili del panorama d’autore italiano, che con le sue canzoni arriva a toccare le corde più profonde dell’anima. Cantautrice napoletana, Greta Zuccoli ha avuto un percorso insolito e ricco di collaborazioni importanti che l’hanno portata in breve tempo a percorrere la strada da solista. Nasce con i Greta & The Wheels, band partenopea di cui è la fondatrice. Nella sua musica risuonano echi brit - folk che si fondono con la melodia italiana. Scoperta da Damien Rice, quasi per caso, durante un concerto del cantautore irlandese, Greta fa la sua comparsa nel film del 2019 “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi, nel quale la cantante napoletana recita interpretando la canzone “Un’altra vita o ieri” e interpreta il brano “Stolen Days” parte della colonna sonora della pellicola. A marzo 2021 Greta partecipa al Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con la canzone “Ogni cosa sa di te”, che vede alla produzione artistica Diodato e Tommaso Colliva. Attualmente in tour con Max Gazzè dopo il suo featuring nel pezzo “Il vero amore”.