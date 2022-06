Clouds Arena di Paestum, tempio della musica: si comincia con Blanco

Riparte dal 2 luglio al 15 settembre Maco Festival, la rassegna musicale che è tra gli eventi live più longevi ed apprezzati in Italia. Quest'anno, sul prestigioso palco della Clouds Arena di Paestum, ospiterà alcuni grandi nomi della scena musicale: Blanco (2 luglio), Ana Mena (4 luglio), Capoplaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Jimmy Sax (12 agosto), Coez (15 agosto), e Franco126 (19 agosto).

Gli altri appuntamenti

Ospiterà anche i live di Fiorello (15 e 16 luglio), Alessandro Siani (16 agosto), Ariete (22 agosto), Nino D’Angelo (23 agosto) e Rkomi (27 agosto). Il divertimento non mancherà nemmeno per i più piccoli grazie al live show del dinamico duo DINSIEME (4 agosto), che i piccoli partecipanti potranno anche conoscere di persona. Dalla CLOUDS ARENA, inoltre, farà tappa il Coca Cola Summer Festival (29 luglio). Per l’occasione si esibiranno: The Kolors, Gemelli Diversi, Room 9 e Nika Paris, Follya, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, Alvaro Soler, Noemi, Critical, Hanssel Delgado, Alfa, Tecla, Tropico, LDA e Berna.

La presentazione

"Siamo entusiasti e onorati di continuare questo progetto a Capaccio-Paestum, segno del legame che si è creato con il territorio e le istituzioni locali – afferma Giuseppe Macchia, direttore artistico di Maco Festival – Nello specifico, desidero ringraziare fortemente il Sindaco Francesco Alfieri e l’Amministrazione per il prezioso sostegno nella concretizzazione di questo progetto e il supporto nel superamento di tutte le difficoltà. Anche per quest’anno, abbiamo riconfermato il nostro impegno nella realizzazione di una programmazione di livello nazionale, in grado di rivolgersi a ogni fascia della popolazione, dai giovanissimi agli adulti, e capace di attrarre pubblico da tutta la penisola. La Clouds Arena si colloca tra le più importanti arene per eventi d’Italia, per la ricchezza e l'eterogeneità degli appuntamenti previsti e, soprattutto, per la bellezza offerta dalla location. Non vediamo l’ora di iniziare!".