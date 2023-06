Marco Mengoni pronto ad infiammare l'Arechi: in scaletta i grandi successi

Marco Mengoni è pronto ad infiammare lo stadio Arechi. Da mesi la data salernitana del vincitore dell'ultimo festival di Sanremo è sold out. C'è grande attesa per il concerto che vedrà Mengoni ripercorrere la sua carriera partendo dall'ultimo fortunato album "Materia". I cancelli dell'Arechi, come comunicato dall'amministrazione comunale, apriranno alle ore 16.30. Tanti i brani in scaletta, fra successi e pezzi nuovi. Nella lista delle canzoni che Mengoni porterà sul palco ci sarà anche l'ultimo successo cantato in coppia con Elodie "Pazza musica".

La scaletta

Questa la probabile scaletta: Cambia un uomo, Esseri umani, No stress, Mi fiderò, Muhammad Ali, Voglio, Psícho Killer, Credimi ancora, Luce, Proteggiti da me, Due nuvole, Parole in Circolo, L’Essenziale, Pazza musica, Crazy ín love, Due vite, Fiori d’orgoglio, Sai che, Hola, Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Ma stasera, Pronto a correre, Io ti aspetto, Proibito, Buona vita.