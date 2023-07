Concerti: Marcos Valle al Nocera Jazz Festival

Lunedì 31 luglio, al Nocera Jazz Festival, si terrà il concerto di Marcos Valle, una delle figure più importanti della musica brasiliana. La serata, in anteprima assoluta ed esclusiva per l'Italia, al NJF, vedrà l'esibizione di Verde in grandi classici tra jazz, bossa, samba e brani del suo ultimo album Sempre, uscito per l’etichetta inglese Far Out. Ad accompagnare Valle (voce e tastiere) ci saranno Patricia Alvi (voce), Jessè Sadoc (tromba & flicorno soprano), Renato Massa Calmon (batteria) e Jefferson Lescowich (basso).

Marcos Valle

Marcos Valle, illustre esponente della seconda generazione della Bossa nova, è uno dei maggiori esponenti del movimento. Valle, in particolare, rappresenta quella generazione cresciuta nella zona sud di Rio de Janeiro, famosa per vivere di musica e per praticare assiduamente il surf. È lì che Marcos ha composto la notissima Samba de Verao, una leggendaria hit che, solo negli USA, vanta ben 80 versioni diverse.?Con una discografia di venti album Valle è riuscito a dare una personalissima impronta funk, soul e rock al genere musicale, tale da toccare i confini dell’America Latina sino ad arrivare in Europa ed ispirare la creazione dell’Acid Jazz inglese. I suoi brani, suonati anche dal britannico Gilles Peterson, nella famosa trasmissione radiofonica Worldwide hanno fatto ballare migliaia di persone in UK. Marcos è in tour mondiale per i suoi 80 anni - celebration tour - per presentare l’ultimo album, Sempre, uscito recentemente con etichetta Far Out Recording. Solo due sono le date in Italia: il 31 luglio in anteprima per il NJF per un evento imperdibile.

Le informazioni

Dj set aperitivo e after show nel bellissimo scenario del Castello Fienga con Dj ‘s - Peppe Pinto - Valerio “rare gems”. Opening set Gerardina Tesauro.

Biglietto unico 20€ su postoriservato.it e la sera stessa al castello. Per maggiori informazioni: www.nocerajazzfestival.it