Amalfi in Jazz: Matthew Lee in Piazza Duomo

Il nuovo appuntamento della rassegna "Amalfi in Jazz", promossa dal Comune di Amalfi, vedrà protagonista il talentuoso Matthew Lee. Venerdì 19 luglio, alle ore 22:00, il sagrato della Cattedrale di Amalfi si trasformerà in un palcoscenico per una serata all’insegna del rock’n’roll e dello swing degli anni ’50.

Il concerto

Matthew Lee, crooner, cantante, compositore e pianista, si esibirà con la sua band, portando in scena uno spettacolo adrenalinico e coinvolgente. Conosciuto per il suo virtuosismo al pianoforte, Lee non si accontenta di suonare con le mani, ma utilizza anche gomiti e piedi, offrendo una performance straordinaria con brani originali e classici del rock'n'roll di artisti come Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis. Non mancheranno omaggi a grandi della musica italiana, come una sorprendente versione de “L'isola che non c'è” di Edoardo Bennato.

L'artista

Nato a Pesaro, Matthew Lee si innamora del rock'n'roll fin da piccolo, grazie ai dischi del padre. Frequenta il conservatorio G. Rossini di Pesaro, ma il suo stile esuberante non si adatta ai canoni classici, diventando però il suo marchio di fabbrica. La sua carriera live inizia giovanissimo e rapidamente si espande in tutta Europa. Definito dalla stampa inglese come “The Genius of Rock’n’Roll,” Lee si è esibito in prestigiosi festival e locali, fino alla consacrazione internazionale.

Prossimi appuntamenti

La rassegna Amalfi in Jazz continuerà venerdì 26 luglio con Ana Carla Maza, giovane interprete cubana che mescola ritmi latini, sonorità pop, armonie jazz e tecnica classica. Ana Carla Maza sarà accompagnata da Norman Peplow al pianoforte, Marc Ayza alla batteria e Luis Guerra alle percussioni.