Il tour di Max Pezzali fa tappa al PalaSele di Eboli

C'è anche Eboli fra le tappe del tour "Max30" di Max Pezzali. La data da cerchiare in rosso è quella del 7 aprile 2023, l'ultima del tour che vedrà il cantante degli 883 girare l'Italia a partire dal 29 novembre con uno show in cui ripercorrerà la sua lunga carriera.

I biglietti

Per la data del Palasele (come per le altre) i biglietti saranno disponibili nei punti vendita autorizzati sabato 23 luglio 2022 a partire dalle ore 16:00. Un ritorno dal vivo in grande stile per Max Pezzali, reduce dal bagno di folla della doppia data di San Siro Canta Max, che hanno visto il cantautore esibirsi su un palo di 600 metri quadrati di superficie: un evento straordinario la cui direzione artistica è stata affidata a Sergio Pappalettera, designer di fama internazionale che ha firmato i visual dello show. .