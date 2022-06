Luci al PalaSele: Marco Mengoni in concerto

Dopo gli show negli stadi, Mengoni tornerà live nei palazzetti con un tour, prodotto e organizzato da Live Nation, che lo porterà il 27 ottobre 2022 al PalaSele di Eboli.

Lo scenario

Sarà un’esplosione di energia e condivisione per l’artista che ritrova il suo pubblico dopo due anni e mezzo dall’Atlantico Tour. I biglietti per Mengoni live saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di lunedì 27 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da martedì 28 giugno alle ore 11.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. La tappa del Mengoni Live 2022 arricchisce la grande stagione di concerti a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele finalmente ripresa a maggio e che prosegue sabato prossimo, 25 giugno (recupero data 05/03/2022), con i Pinguini Tattici nucleari e il “Dover eravamo rimasti tour"data già sold out. Sabato 1 ottobre (la nuova data sostituisce il 24 aprile 2022 e il 2 ottobre 2021) arriverà a Eboli il “Famoso tour" di Sfera Ebbasta, mentre è fissato per l’11 novembre il ritorno live di Biagio Antonacci che si esibirà sul “Palco centrale" del PalaSele. Altro imperdibile ritorno quello di “Notre Dame de Paris" in scena sabato 26 novembre – ore 16:00 e ore 21:00, e domenica 27 novembre – ore 17:00 e ore 21:00. A dicembre sono attesi i Me contro te (sabato 3 e domenica 4) e Salmo con il “FLOP TOUR” in scena Il 6 dicembre (sostituzione del 8 marzo 2022). Annunciato anche per l’11 aprile 2023 il grande ritorno di Eros Ramazzotti con il BATTITO INFINITO WORLD TOUR.

Info utili

Per tutti gli show riprogrammati i biglietti già acquistati precedentemente rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.