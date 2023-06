Domenica 18 giugno a partire dalle ore 19,30, l’atrio del Palazzo Doria di Angri farà da scenario alla “Festa della Musica”, l’evento patrocinato dal Ministero della Cultura che quest’anno viene organizzato dalla Pro Loco Angri, dopo che negli ultimi anni era stato proposto dall’Associazione Alba Vitae. Due i grandi ospiti dell’evento: Espedito De Marino, maestro esperto e docente musicale che annuncerà la data del suo concerto dedicato al grande Roberto Murolo di cui è stato accompagnatore per anni; Michele Pecora, che farà tappa ad Angri con il suo tour acustico, in cui verranno eseguiti i brani di maggior successo del cantautore italiano.

Il programma

La Festa della musica è un evento musicale che si tiene in più di 120 nazioni in tutto il mondo e prevede che la musica si diffonda su strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande.

Questo l'elenco:

Il “Piccolo coro DoReMijunior” - sezione cori - 1° Circolo Sant’Alfonso Maria Fusco – coordinatrici Tiziana Ghilardi e Carmen Tortora – Angri.

Giovanna Francavilla - Musicista – Heart’s Music – Angri .

Corale Polifonica Sant’Alfonso Maria Fusco – sezione cori – direttore Giuseppe Aversa – Angri

I Substantia Nigra con Francesco D’Antuono, la musica come cura per il Parkinson – sezione gruppi musicali - chitarra classica, chitarra elettrica - batteria – Angri.

Nicole Attianese del Liceo Musicale Severi - sezione canto - pop – repertorio Amy Winehouse – Castellammare di Stabia.

Serena Pecoraro – sezione orchestrali – sassofonista solista, complessi o orchestre - Liceo Alfano 1° - Salerno.