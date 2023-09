Indirizzo non disponibile

Michele Zarrillo in concerto a San Marzano Sul Sarno in occasione dei festeggiamenti di San Biagio. L'appuntamento è per giovedì 14 settembre, alle 21,30.

Il concerto

Dopo il concerto, i cittadini di San Marzano sul Sarno saranno allietati da uno spettacolo pirotecnico-musicale che illuminerà il cielo notturno. "Siamo estremamente riconoscenti al San Marzano Calcio che ha reso possibile questo straordinario spettacolo. È un regalo per la città intera, un gesto di generosità che ci ricorda quanto sia speciale e sentito il nostro Santo Patrono, dopo la pandemia onorarlo così ci ha riportati indietro nel tempo e riacceso una speranza di fiducia nel futuro ed in quello che si potra' fare per il domani" spiega la sindaca Zuottolo.