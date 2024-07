"Young Artist Concert Series": a Minori i giovani pianisti dal Mondo

Lunedì 15 luglio, nella suggestiva piazzetta Maggiore Garofalo di Minori, si terrà un nuovo recital delle "Young Artist Concert Series" dell'Amalfi Coast Music & Arts Festival. L'evento, che avrà inizio alle ore 21 con ingresso libero, vedrà esibirsi giovani talenti del panorama pianistico internazionale.

Il concerto

Durante la serata, saranno interpretate celebri pagine della letteratura pianistica di grandi compositori come Mozart (Sonata n.13 K.333), Beethoven (Sonata n.4 op.7, Sonata n.3 op.10), Chopin (Ballata n.3 op.47), Liszt (Studio n.2 su Paganini), e Tchaikovsky (Dumka). Tra i pianisti che si esibiranno figurano Lingbo Tan, Shengkang Ning, Anais Ahn, Ruoyu Ni, Aria Knechtges, Dylan Pu, Wanyin Yao, Letian Ma, e Yuzhao Huang. L'evento è patrocinato dal Comune di Minori, che ospiterà anche un altro concerto del festival domenica 21 luglio, nella stessa location. L'Amalfi Coast Music & Arts Festival, giunto alla sua 27ª edizione, attira pianisti da tutto il mondo, dall'Estremo Oriente alle Americhe, dall'Australia all'Europa. Il festival è curato dal Center of Musical Studies di Washington, sotto la direzione di Sasha Katsnelson e Leslie Hyde. Le attività del festival includono concerti e masterclass tenute da autorevoli pianisti e didatti, provenienti da prestigiose istituzioni statunitensi come Yale University, Northwestern University, New England Conservatory, e cinesi come l'Università di Hong Kong. Questo appuntamento rappresenta un'occasione unica per apprezzare il talento di giovani musicisti e godere di una serata di musica classica in una cornice affascinante.