Torna il grande Jazz al Modo Club & Dinner Show: mercoledì 15 novembre il concerto di Danilo Rea

Ritorna la grande musica al Modo Club di Salerno. Ad esibirsi Danilo Rea, uno di più grandi e celebrati pianisti italiani con il suo "Jazz in trio". L'appuntamento è per mercoledì 15 novembre. Rea sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Dario Deidda al basso, considerato tra i migliori bassisti al mondo e Amedeo Ariano alla batteria un autentica star del jazz italiano e non solo.

Danilo Rea

Rea è considerato uno dei migliori pianisti italiani, da più di un decennio è il pianista di fiducia di Mina ed ha collaborato con Claudio Baglioni, Adriano Celentano e, più recentemente, Gino Paoli. Ha lavorato con alcuni tra più importanti personaggi del panorama jazz internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Bob Berg e molti altri. Attualmente fa coppia fissa con Fiorella Mannoia nel tour Luce.



Direzione artistica di Franco Tiano.