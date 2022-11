Musica, Giovanni Amato sbarca al Modo Jazz Club

Al Modo Jazz Club & Restaurant arriva uno dei migliori musicisti Italiani: Giovanni Amato.

Il concerto

Giovanni Amato si esibirà con Antonio Caps (organo Hammond) e Stefano De Rosa (batteria). Vincitore assoluto dell’Italian Jazz Awards 2009 (best act) Amato è oggi considerato dalla critica del settore uno dei migliori trombettisti a livello europeo. Le sue doti hanno portato Giovanni Amato ad affiancare tanti illustri musicisti come Danilo Perez, Lee Konitz, Vincent Herring, George Garzone, Gary Peacoc, Diane Schuur, Mike Goodrich, Jerry Bergonzi, Steve Grossman, Roberto Gatto, Dado Moroni, Danilo Rea e tanti altri. Amato ha suonato a suo nome nei festival e jazz club più prestigiosi del mondo e, da diversi anni, si esibisce come sideman per artisti nei principali tour Italiani ed internazionali.