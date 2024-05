Musica, al Moro di Cava de' Tirreni il "Gabriel Marciano Quartet"

Il quartetto del sassofonista Gabriel Marciano sarà protagonista venerdì 17 maggio alle ore 22.00 del concerto nelle sale del Moro di Cava de’ Tirreni. Il quartetto è formato da fuoriclasse assoluti, Vittorio Esposito al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria, vede Gabriel Marciano al sassofono e alle composizioni. Le influenze della sua musica sono molto chiare ed evidenti, affondando naturalmente le sue radici nella tradizione afroamericana e nel jazz newyorkese contemporaneo.

Il concerto

La band presenterà un vasto repertorio di brani originali dalla forte influenza del jazz moderno di New York. All' interno del repertorio ci sono anche alcuni standards della tradizione jazzistica americana, interpretati in chiave personale dai giovani musicisti. Gabriel Marciano nasce a Roma tre anni fa con l’intenzione di riuscire a creare musica con un nucleo di persone in cui è presente una forte interazione e connessione. La musica è composta interamente da Gabriel Marciano ed è racchiusa nel disco d’esordio del sassofonista, prodotto dalla prestigiosa etichetta discografica italiana Parco Della Musica Records. La musica di Gabriel Marciano racconta la sua vita degli ultimi dieci anni, in tutte le sfaccettature, dalle esperienze più incredibili, all’enorme importanza dei luoghi e delle persone, e delle cose che sono entrate a far parte della sua vita. L'album d'esordio si intitola "A reason to believe ", registrato lo scorso anno presso gli studi discografici dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, racchiude tutti i capitoli fondamentali della vita del musicista, dalla ricerca e realizzazione delle proprie ambizioni, fino all'enorme importanza degli eventi, dei luoghi e delle persone che sono entrate a far parte della sua vita. . Il Gabriel Marciano Quartet ha suonato in alcuni dei più importanti festival italiani, come il Gaeta Jazz Festival, San Teodoro Jazz Festival, Caracalla Music Festival, JazzMi.