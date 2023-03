A MoroInJazz il live di Marco Zurzolo ed i New Shoman

La musica torna protagonista al pub "Il Moro" di Cava de' Tirreni. L'appuntamento è per venerdì 3 marzo alle ore 22 con Marco Zurzolo ed i New Shoman.

Lo show

Zurzolo sarà ospite della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, e dividerà il palco del locale del Borgo Scacciaventi con giovani musicisti. "Da anni - dice Zurzolo - non sono solo un musicista, ma anche compositore, attivo in vari ambienti e insegnante di Conservatorio. Con i miei allievi ho creato questo progetto musicale 'Marco Zurzolo e i New Showman', che si rifà al mitico gruppo napoletano di fine anni sessanta dell’indimenticabile Mario Musella, una delle migliori voci del panorama musicale italiano”. Una scaletta marcatamente "rhythm & blues", quella che sarà proposta da Zurzolo e dalla sua band, dovuta all'ascendenza nordamericana di Musella & soci, con le rielaborazioni in chiave moderna di pezzi ormai classici come Non si può leggere nel cuore e Un'ora sola ti vorrei. “Sono personaggi e canzoni – continua Zurzolo – che hanno punteggiato la mia vita come quella di tante persone, suoni familiari, che mi piace far rivivere con i miei giovani e valentissimi allievi”.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.