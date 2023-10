Cava de' Tirreni, MoroInJazz torna con Marco Zurzolo e The New Showmen

Venerdì 6 ottobre alle ore 22 riparte la rassegna dei concerti MoroInJazz, nel locale del Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni (Sa). Ad inaugurare sarà il popolare sassofonista, compositore, direttore e arrangiatore partenopeo Marco Zurzolo in concerto con il suo nuovo live “The new showmen”. The New Showmen è un omaggio alla storica band di James Senese, Mario Musella, Elio D’Anna, tanto per fare qualche nome. Un gruppo storico la cui musica pescava a piene mani nel rhythm & blues.

The New Showmen

Il progetto The New Showmen è caratterizzato come ogni suo lavoro precedente da due elementi fondamentali: Amore e Passione.L’amore per la sua meravigliosa terra, Napoli e la passione per la musica e per l’insegnamento. Infatti l’idea che ha preso corpo per la realizzazione del nuovo progetto musicale, nasce tra le aule del Conservatorio di Salerno dove il Maestro Zurzolo insegna e tra i suoi studenti di Musica di Insieme. Da questo connubio ha preso vita la volontà di reinterpretare alcuni brani dei fantasmagorici Showman e del suo leader il mitico Mario Musella, indubbiamente una delle migliori voci del panorama italiano degli anni '70. Una scaletta marcatamente "rhythm & blues", quella che sarà proposta da Zurzolo e dalla sua band, dovuta all'ascendenza nordamericana di Musella & soci, con le rielaborazioni in chiave moderna di pezzi ormai classici, tra i primi brani “Non si può leggere nel cuore” e “Un’ora sola ti vorrei” (cover di una canzone scritta da Umberto Bertini e musicata da Paola Marchetti, portata al successo nel 1938 da Fedora Mingarelli). L’artista napoletano, nel corso della sua carriera, ha avuto diverse esperienze musicali differenti, collaborando con molti artisti italiani e internazionali, tra questi: Archie Shepp, Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Joe Lovano, Arto Lindsay, Roul de Souza, Pietro Tonolo, Kocani Orkestar, Billy Preston, Brian Ferry,-Renaud Garçia Fons, Rita Marley, Solomon Burke, Van Morrison, Don Moye and Art Ensemble of Chicago, Mike Minieri, Enrico Pierannunzi, Stefano Bollani, Marc Johnson.