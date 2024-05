Muevelo Pop Festival: il meglio del Rap del momento al Dolcevita on The Beach

Si svolgerà domenica 12 maggio presso il Dolcevita on the beach la prima edizione del Muevelo Pop Festival. L’obiettivo dell’evento è scovare le nuove leve del rap-game e della scena pop italiana, in particolare della scena rap napoletana considerata la migliore e la più fulgida dell'intero circuito nazionale.

Protagonisti del Muevelo Pop Festival saranno i rapper milanesi Rondodasosa e Artie 5ive, il rapper siculo marocchino Digital Astro, il torinese Boro (ex Boro Boro) e il romano Elmatador; mentre la scena napoletana è rappresentata dalla “nuova ondata" composta da Le One e soprattutto da Kid Lost e Jelecrois i protagonisti assoluti del rap show di Netflix "Nuova Scena" con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain i quali hanno scovato le nuove star della scena rap italiana.

Sul versante pop invece protagonisti saranno la barese Serena Brancale salita alla ribalta con il brano virale Baccalà, il napoletano Settembre semifinalista di XFactor 2023, Clara attrice e cantante di Varese protagonista nella serie tv Mare Fuori in gara tra i big di Sanremo 2024, e Wax cantante milanese molto popolare grazie alla sua esperienza ad Amici22.

Muevelo Pop Festival è la versione pop-olare del famoso latin/black party Muevelo - La fiesta que te mueve! promosso da Radio Kiss Kiss e dalla società Groovesensation che per questo evento sono affiancati da Radio Ibiza e Chiumma Event. Dopo anni di successi con migliaia di persone che hanno ballato i ritmi incalzanti della musica afro e latina il format si sdoppia con uno spin-off Pop che racchiude il meglio della nuova scena musicale nazionale. Un cast dalle molteplici sfaccettature sonore renderà ricchissima una giornata con circa 12 ore di musica no-stop tra dj set e live set.

L’evento, unico nel suo genere, si distacca per originalità da altri eventi Hip-Pop che si sono susseguiti negli ultimi anni a Napoli, e vuole offrire al pubblico la possibilità di scoprire nuove sonorità, e talenti, grazie all'audacia nel presentare una miscela di generi musicali diversi che vanno dal pop alla musica urban, creando così un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Muevelo Pop inoltre si prefigge di promuovere la diversità culturale attraverso la musica, dimostrando che la fusione sonora può essere un potente strumento di unione e integrazione. L'obiettivo è rompere le barriere culturali e creare un ambiente inclusivo con la presenza di artisti provenienti da diverse tradizioni musicali che si esibiscono insieme in una performance eclettica e coinvolgente.

La scena napoletana sarà la protagonista principale con i due artisti di punta del rap show di Netflix "Nuova Scena”. In programma troviamo Kid Lost e Jelecrois ma anche la promessa Le One. La line up si completa con il romano Elmatador, i milanesi Rondodasousa e Artie 5ive, il torinese Boro (ex Boro Boro), il siculo marocchino Digital Astro. Ma la line up non si conclude qui perché sarà presente la cantautrice jazz, soul e R’n'B barese Serena Brancale, non nuova nel circuito musicale nazionale ma che il pubblico sta apprezzando per la hit ironica “Baccalà”. Un altro nome di spicco è sicuramente la varesina Clara: l’attrice di Mare Fuori nasce cantante e ha sempre percorso questa strada artistica. Non a caso è stata scelta da Amadeus per Sanremo 2024 superando prima le fasi finali di Sanremo Giovani per approdare tra i big. La quota pop napoletana è rappresentata da Andrea Settembre, in arte solo Settembre. Già una lunga carriera musicale ma anche attoriale che è sfociata in maniera impetuosa sui social network, prima YouTube ed ora Tik Tock, sui quali racimola milioni di followers creandosi una fan base unica. E’ sbocciato definitivamente, dopo l’esperienza a The Voice of Italy ma soprattutto a Xfactor 2023 nel team di Dargen D’Amico. Ultimo, ma non per importanza, di questa prima fase di annunci è Wax. Il cantautore milanese si è fatto notare, per la sua musicalità e per il temperamento, nella scuola di Amici22 realizzando poi collaborazioni illustre con producer importantissimi come Dardust, Merk & Kremont e Takagi e Ketra inanellando più hits e affermandosi tra i giovanissimi.

Sono previsti anche ospiti a sorpresa.