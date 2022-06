Musica e divertimento allo stadio Arechi: esibizione di Carta, Sannino e Granatino pro Ucraina

Marco Carta, Andrea Sannino e Ivanm Granatino: ecco il tridente musicale che scenderà in campo sabato 25 giugno per beneficenza allo stadio Arechi. I tre artisti parteciperanno con una esibizione all'evento "Un gol per l’Ucraina", voluto dalla Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, organizzato dalla NB Managment di Milano. La kermesse, patrocinata dal Comune di Salerno, è realizzato con la collaborazione della US Salernitana 1919.

La presentazione

“Il ricavato dei biglietti acquistati attraverso TicketOne sarà devoluto al popolo ucraino attraverso l’ambasciata del Paese presso la Santa Sede. L’obiettivo è contribuire a ricostruire i reparti pediatrici degli ospedali bombardati - dice il presidente della Onlus, il dottore Vincenzo Mallamaci -. Considerata la finalità, vorremmo che davvero Salerno desse una testimonianza di grande solidarietà acquistando i biglietti sul circuito TicketOne”. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne al prezzo di 5 euro per la Curva Sud, 10 euro per i distinti, 15 euro per la tribuna azzurra.



Il programma

Ore 17, inizio pre-partita bambini: A.S.D. SPARTAK SAN GENNARO Vs SWEET UCRAINE. Ore 18: inizio partita ufficiale "Un goal per l'Ucraina", Nazionale artisti tv contro Pla2Give (uno dei progetti che sensibilizzano i giovani all’impegno e alla cura del prossimo attraverso dinamiche di coinvolgimento che permettano di avvicinare il concetto di “abitudine” al concetto di “charity”). Presenti alla premiazione due donne e mamme d’eccezione: Viviana Masini, mamma del campione olimpico Marcell Jacobs e Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone. La madrina sarà Anna Safroncik, volto cinematografico molto amato dal pubblico italiano avrà il ruolo di Madrina nella Partita “Un goal per l’Ucraina”. Anna Safroncik è nata a Kiev, in Ucraina. Quando aveva 7 anni ha frequentato l’Accademia Nazionale dello spettacolo di Kiev. Ha studiato recitazione, musica, canto e ballo. Passioni che le sono state trasmesse dalla sua famiglia.