Teatro Verdi, domenica il concerto della Chamber Principals of London

Nell'ambito della stagione lirica, sinfonica e di balletto del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno è in programma domenica 5 novembre alle ore 20.00 l'esibizione della Chamber Principals of London, formata da musicisti che si esibiscono regolarmente su tutti i più importanti palcoscenici internazionali. Nel suo concerto renderà omaggio a tre grandi compositori: Strauss, Verdi e ?ajkovskij. Una scelta che dimostra quanta passione per la musica e quanta ammirazione nutrano Sergey Levitin e i suoi colleghi strumentisti per questi autori, e che dà corpo a quello che è lo scopo principale dell’Ensemble: promuovere la diffusione della musica e della cultura musicale.

Il concerto

Il programma prevede :

RICHARD STRAUSS

Sestetto da Capriccio op.85

Andante con moto

GIUSEPPE VERDI

Quartetto

Allegro

Andantino

Prestissimo

Scherzo Fuga. Allegro assai mosso.

PËTR IL’I? ?AJKOVSKIJ

Souvenir de Florence, op.70

Allegro con spirito

Adagio cantabile e con moto

Allegro moderato

Allegro vivace

Per questo concerto, l'ensemble Chamber Principals of London è composto da:

Sergey Levitin concertmaster dell'orchestra della Royal Opera House Covent Garden,

Melissa Carstairs associate concertmaster dell'orchestra della Royal Opera House Covent Garden

, Rachel Roberts professoressa di viola alla Guildhall School of Music and Drama,

Konstantin Boyarsky associate principal viola dell'orchestra della Royal Opera House Covent Garden,

Kristina Blaumane principal cello della London Philharmonic Orchestra,

Gundula Leitner sub-principal cello dell'orchestra della Royal Opera House

Covent Garden