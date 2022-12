Il ritorno della Chiena: tre giorni di cibo, musica e divertimento

‘A Chiena, torna a Serre, per una tre giorni di grande musica affidata ai Tamburi del Vesuvio, Enzo Gragnaniello e Piera Lombardi. Appuntamento dal 28 al 30 dicembre per festeggiare la chiusura del raccolto e l’oro giallo di queste colline, simbolo di sapienza, amore, fraternità, elezione divina e dello spirito di Dio che conferisce la missione.

Il programma

Oltre al cibo che si potrà gustare nel borgo, sono tre i concerti in programma presso il Palazzo Ducale. Mercoledì 28 dicembre, vedrà accendersi i riflettori su “I Tamburi del Vesuvio”, con i quali si parte da Napoli e si viaggia per tutto il mondo, unendo la cultura partenopea a quelle che di volta in volta s’incontrano in questo lungo itinerario. La tre giorni continuerà giovedì 29 dicembre con il concerto di Enzo Gragnaniello, con il quale si ritornerà alle “radici”, che raccolgono la storia di un popolo che attraverso altissimi versi e musica immortale, Gran finale venerdì 30 dicembre con Piera Lombardi.