Musica, i concerti nel salernitano nel fine settimana

Sono numerosi i concerti gratuiti in programma nel salernitano nel weekend dal 9 all'11 maggio.

Il programma

Il 9 maggio toccherà a Franco Ricciardi, che si esibirà a Olevano Sul Tusciano. Sabato 10 Gigione sarà a Bivio di Paolomonte, mentre Silvia Mezzanotte si esibirà in piazza Diaz a Nocera Inferiore. Domenica toccherà a Lele Blade (via San Prisco a Nocera Inferiore) e Jo Squillo, che si esibirà in piazza Polito a Cerrocupo di Altavilla Silentina.