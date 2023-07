Tornano i Concerti d’estate di Villa Guariglia: aprono i solisti dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna

Martedì 4 luglio alle ore 21, taglio del nastro della 26esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia. Una prima nel segno del ritorno: ad ospitare il concerto inaugurale è il luogo che ha segnato l’inizio di tutto, quella che fu la residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia oggi tra le dimore della Provincia di Salerno nonché sede del Museo della Ceramica. E si riprende il filo della memoria ospitando il concerto dei Solisti dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna. Nel 1998 fu lo Schulz Quartett Wien ad aprire la stagione musicale del comune costiero da un progetto di Antonia Willburger. Musica, libri, teatro, danza ed immagini, divisi tra Villa Guariglia, l’Area Archeologica di Fratte e il Castello di Arechi sono gli ingredienti di questa edizione.

Il concerto

Anas Tamisier e Aileen Dullaghan, al violino, Mario Gheorghiu alla viola e Julia Schreyvogel (nella foto) al violoncello principieranno il loro concerto con Jagdquartett in B- Dur KV 458 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Quartetto 8 “La caccia”, datato 1784, appartiene alle composizioni successive alla rottura di Mozart con il mondo delle corti aristocratiche. Il sottotitolo la caccia, indica probabilmente il gusto un po’ rustico dell’Allegro assai vivace o il suo ritmo binario, tradizionalmente connesso dalla retorica strumentale del XVIII secolo a immagini venatorie. Di Nino Rota (1911-1979) la formazione viennese eseguirà il “Quartetto per Archi”. Se la musica da film rappresenta la parte più cospicua e, forse, più efficace di Nino Rota, va considerato che è proprio nel repertorio cameristico che troviamo il Rota più intimo e spontaneo, costantemente teso tra eleganza, sommessa malinconia e sorridente cordialità, tale da costituire il ritratto più rispondente ed efficace di una personalità solo apparentemente sfuggente, come dimostra questo suo quartetto per archi in tre tempi, datato 1932. Il secondo tempo sarà dedicato al Quartetto n. 1, op. 4 di Alexander Zemlinsky (1871-1942) che segue con rigore lo schema classico in quattro movimenti, di cui i due estremi sono in forma sonata. La tecnica di elaborazione brahmsiana, unita al trattamento armonico di derivazione wagneriana è evidente fin dall’iniziale Allegro con fuoco, costruito attraverso un complesso materiale tematico, sezionato in successivi segmenti che vengono dissociati e ricomposti sin dal loro apparire.