"Na voce e ‘na chitarra...": alla Bascula di Pontecagnano un viaggio musicale targato Spagna

Pontecagnano si prepara ad accogliere un evento musicale unico e coinvolgente con l'Errantes Duo. Venerdì 28 giugno, la storica "Antica Pizzeria La Bascula" ospiterà un'esperienza sonora e culturale indimenticabile, intitolata "Viaggio Musicale: ‘na voce e ‘na chitarra...".

La serata

L'Errantes Duo, composto da M. Pia Del Giorno e Fabio Notari, offrirà una serata di musica che spazia tra vari generi, con un particolare focus sulla tradizione musicale spagnola. Il concerto promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro attraverso l'uso di voce e chitarra, creando un'atmosfera intima e appassionante. L'evento si terrà dalle 21 presso l'Antica Pizzeria La Bascula, Questo luogo storico non è solo noto per la sua eccellente pizza, ma anche per la sua accogliente atmosfera che rende ogni evento speciale.