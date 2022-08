La canzone napoletana protagonista ad Amalfi con i "NapoliOpera"

I suoni del Mediterraneo fra ritmi incalzanti, chitarre e mandolini protagonisti del concerto dell'orchestra NapoliOpera, in concerto martedì 23 Agosto alle ore 21.15 in Piazza Municipio ad Amalfi, organizzato nell’ambito del cartellone Amalfi Summer.

Lo show

Il concerto è un omaggio alla canzone napoletana filtrata attraverso le esperienze che i suoi musicisti hanno maturato collaborando con artisti quali Murolo, Gragnaniello, Pino Daniele, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo e tanti altri, fino all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Nel repertorio grandi classici, come “Era de Maggio”, “Maria Marì”, travolgenti danze popolari in un particolare e coinvolgente “Medley di Tarantelle”. E ancora brani come “Nun te scurdà” (Almamegretta), “Don Rafaè” ( F.De Andrè ), aprono una finestra sui più recenti “classici”.

L'orchestra

L'orchestra è formata da Gianni Conte (voce solista), Massimo Volpe (direzione orchestrale, pianoforte e cori), Michele Montefusco (chitarre e cori), Peppe Sannino (percussioni e cori), Massimo Cecchetti (basso e cori), Roberto Ciscognetti (batteria) e Salvatore Esposito (mandolino).