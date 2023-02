Salerno: il Walter Ricci trio rende omaggio a Nat King Cole

La prima serata della seconda parte de I colori dei suoni, fortunata rassegna musicale che si tiene presso la Sala Pasolini, sarà dedicata a Nat King Cole. La serata del 25 febbraio, quindi, sarà dedicata all'icona del jazz americano che attraverso le sue interpretazioni ci ha lasciato un repertorio di brani indimenticabili, sempre fresche ed attuali.

L'omaggio

A rendergli omaggio, rispettando i canoni dell’epoca utilizzando la forma del trio jazz, sarà Walter Ricci. Per esplorare il repertorio sempreverde dei classici dell’eclettico artista americano, sarà accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, due grandi musicisti amici da sempre.

"Ho conosciuto Nat King Cole attraverso le sue interpretazioni ed è stato amore al primo ascolto, ma vederlo in tv recitare e cantare mi ha totalmente rapito al punto di considerarlo un modello di riferimento per la mia carriera artistica - ha spiegato Ricci - E’ stato doveroso quindi, omaggiarlo attraverso la produzione di un disco in vinile registrato dal vivo in studio nel rispetto totale dei canoni del tempo".

Gli interpreti

Walter Ricci, classe 1989, cresce in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si forma così con l'ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dal pop sino al contemporary jazz e in pochi anni lo troviamo già sui palchi dei jazz club più ambiti ad esibirsi con musicisti già noti e di rinomata esperienza.

Nel 2006 vince il "Premio Nazionale Massimo Urbani" e la sua carriera ha definitivamente inizio. Nel 2009-10 arriva l'incontro con Pippo Baudo che lo invita al programma Domenica In come vocalist dell'orchestra diretta da Pippo Caruso. Nelle numerosissime puntate del programma, in onda sulla prima rete nazionale, ha l'occasione di incontrare e duettare con artisti di fama internazionale, tra i quali Michael Bublè e Mario Biondi. Nel 2015 partecipa ed arriva in semifinale al prestigioso Monk Competition a Los Angeles organizzato da Quincy Jones. Spaziando dal jazz al pop Walter Ricci duetta con i più grandi musicisti del mondo come Richard Bona, George Benson.

Amedeo Ariano, considerato dal pubblico e dalla critica tra i migliori batteristi italiani di jazz, Amedeo Ariano, grazie alla sua versatilità musicale, vanta collaborazioni con jazzisti internazionali, come George Coleman, Johnny Griffin e Benny Golson e artisti italiani, tra i quali Lucio Dalla, il cantautore Sergio Cammariere, con cui collabora da 22 anni, Renzo Arbore, Gianni Morandi, Ornella Vanoni.

Dario Rosciglione, cresciuto in ambiente musicale (anche suo padre, Giorgio Rosciglione, è un noto contrabbassista jazz) ha un'esperienza consolidata in vari generi che si riflettono nelle collaborazioni avute con artisti i più diversi tra loro. Tra questi: Renato Carosone, Nicola Arigliano, Gabriella Ferri, Gianni Ferrio, Giorgio Panariello, Renato Zero, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Luis Bacalov, Franco Micalizzi. Ha partecipato al Festival di Sanremo del 2005, 2006, 2009, con Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, vincendo nella sezione "Gruppi" nel 2005. Con la stessa formazione è stato ospite della trasmissione televisiva di Paolo Bonolis "Il senso della vita". Con Stefano Di Battista ha composto le musiche della commedia musicale "Datemi tre caravelle", con protagonista Alessandro Preziosi, e ha co-prodotto gli album di Nicky Nicolai: Tutto passa, Che mistero è l'amore, L'altalena e Più sole.

Informazioni

La direzione artistica della serata è di Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano

Il ticket d'ingresso costa 10 euro.Si può acquistare in prevendita solo al teatro Verdi o la sera stessa del concerto al Pasolini.

Per informazioni 089/662141 biglietteria Teatro Verdi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20