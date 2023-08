Prezzo non disponibile

Ferragosto a Campagna con i Neri per Caso. Il gruppo a cappella più noto del panorama italiano si esibiranno in largo Sant'Antonio a Campagna a partire dalle ore 21. L'evento è organizzato da Comune e Pro Loco.

Il gruppo

Diventato noti al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano “Le ragazze”, nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per citarne uno).