I Neri per Caso live al Moro di Cava de' Tirreni

Nuovo appuntamento con la musica presso il pub Il Moro di Cava de' Tirreni. Ad esibirsi, venerdì 10 febbraio a partire dalle 21, i Neri per Caso.

Il concerto

Una serata da non perdere, nel corso della quale i Neri per Caso ripercorreranno il loro repertorio che, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, comprende anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare i brani dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco “We love the Beatles”. Un viaggio che partirà dall'Inghilterra e che farà tappa in tutto il mondo.