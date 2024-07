"I miei meravigliosi anni '80…e non solo!": Nino D'Angelo arriva al PalaSele

Nino D'Angelo, dopo il trionfale concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sbarca al PalaSele di Eboli. L'appuntamento è per il 7 dicembre.

Il concerto

Il concerto, prodotto da Trident Music, vedrà D'Angelo eseguire dal vivo i suoi più grandi successi degli anni '80, inclusi brani iconici come "'A Discoteca", "Jamaica", "Popcorn e Patatine" e "Maledetto Treno". I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di mercoledì 17 luglio su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali.