Nocera Jazz Festival, il 16 luglio il live del Christian Sands Trio

Martedì 16 luglio, il sesto appuntamento del Nocera Jazz Festival si terrà presso il Castello del Parco Fienga con il live del Christian Sands Trio. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. I biglietti sono disponibili al prezzo di 20 euro più diritti di prevendita.

Il trio è composto da Christian Sands al piano, Yasushi Nakamura al basso e Ryan Sands alla batteria. Con il suo terzo album "Be Water", pubblicato nell'estate del 2020 con l'etichetta Mack Avenue, Christian Sands si è affermato come leader della band e protagonista della scena jazz contemporanea. L'album trae ispirazione dalla tranquillità e dalla potenza dell'acqua, esplorando le infinite possibilità offerte dalla sua fluidità e malleabilità.

A soli 30 anni, Sands vanta una carriera impressionante. È noto al grande pubblico come membro dell'orchestra e del trio di Christian McBride e ha collaborato con artisti di spicco come Gregory Porter, Geri Allen, Esperanza Spaulding e molti altri. Ha suonato per l'International Jazz Day a Cuba e in numerosi festival jazz internazionali, tra cui quelli di Montenegro, Monterey, Newport e Montreux.

La sua profonda cultura musicale e la conoscenza della storia del jazz gli permettono di mantenere un forte legame con le radici del genere, pur spingendosi verso nuove frontiere. Sands crede fermamente che il jazz debba evolversi e non restare ancorato agli schemi del passato.