Torna il Nocera Jazz Festival: il programma completo

La seconda edizione del Nocera Jazz festival è ritorno in grande stile. Nocera Inferiore è uno dei poli jazz più importanti della Campania e da molti anni coltiva la cultura jazz in tutte le sue forme. Il direttore artistico Mario Berna della Sofy Music, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha stilato un programma internazionale di tutto rispetto. Tema centrale del programma è la “contaminazione per la celebrazione delle sonorità multietniche, dei colori, dei ritmi e delle voci che caratterizzano il jazz contemporaneo e le musiche del mondo. Otto giorni di eventi, per undici concerti, ricchi di appuntamenti live imperdibili con artisti proveniente dagli Stati Uniti, Brasile, Capo Verde/Portogallo, Cuba, Italia. i concerti sono a pagamento ma tra quelli in programma ben tre serate saranno ad ingresso gratuito con prenotazione. Prima di ogni concerto il pubblico potrà partecipare alle visite guidate dei monumenti che ospitano i concerti.

Il programma

Tra gli artisti stellari che si esibiranno sul palco del festival spicca il trombettista Jeremy Pelt, con il sassofonista James Brandon Lewis e il virtuoso pianista Christian Sands di scena il giorno lunedì 1 luglio presso il Cortile del Castello del Parco. Le musiche del mondo saranno invece rappresentate dalla straordinaria cantante portoghese, di origine capoverdiana, Carmen Souza in concerto mercoledì 3 luglio presso il Sagrato di Sant’Antonio. La serata cubana sarà con la straordinaria violoncellista rising star Ana Carla Maza e il virtuoso pianista Omar Sosa con il percussionista Ernesttico per il giorno domenica 7 luglio presso il Cortile del Castello del Parco. venerdi 12 luglio, ancora una volta nel Cortile del Castello del Parco, la serata dedicata al Brasile avrà come protagonista il quartetto di Philippe Baden Powell, figlio del leggendario Baden Powell, che si esibirà insieme al Quartetto Brasiliano special guest Jacques & Paula Morrenbaum e Dea Gil, cantautrice, attrice e modella di San Paolo. James Brandon Lewis, invece, è un sassofonista, compositore, considerato tra i piu? creativi giovani talenti del jazz afroamericano e a Nocera si esibirà in trio sabato 13 luglio presso il Cortile Curia Diocesana. Martedì 16 luglio sarà la volta di Christian Sands che si afferma come band leader e protagonista della scena jazz contemporanea e si esibirà il 16 luglio presso il Cortile del Castello del Parco. Attesa per la pianista italiana Francesca Tandoi, che sta riscuotendo grande successo in Europa e negli Stati Uniti. Le sue performance sono state definite piu? volte “un’esplosione di swing”; l'esibizione è prevista per il 20 luglio presso il Monastero di Sant’Anna. La rassegna si concluderà il 25 luglio presso il Cortile del Castello del Parco con la cantante soul pop Judith Hill che si esibirà in un concerto tra jazz, soul e pop. Hill, già a fianco di leggende come Prince e Michael Jackson.